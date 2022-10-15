Министерство культуры Украины сообщило о гибели главного дирижера Херсонского музыкально-драматичного театра Юрия Керпатенко.

Как пишет ведомство, дирижер был застрелен российскими военными в собственном доме 14 октября после того, как он "отказался сотрудничать с оккупантами".

По сообщению местных СМИ, Керпатенко категорически отказался принимать участие в концерте 1 октября, организованном представителями оккупационной администрации.

Керпатенко работал главным дирижером театра с 2004 года и отказался уезжать из оккупированного Херсона, говорится в сообщении министерства.

Как писала "Страна", в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области.

По данным Financial Times, Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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