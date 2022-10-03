По предварительным данным, эвакуационную колонну, которая была расстреляна россиянами в Купянском районе Харьковской области, организовал местный перевозчик.

Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По очень предварительной информации правоохранительных органов, этот выезд был организован местным перевозчиком за большие деньги. Одно место, по нашим данным, стоило около 6 тысяч грн... Колонна была расстреляна из пулемета, который был установлен на БТРе. После этого, чтобы скрыть следы своего преступления, россияне подожгли остатки этих автомобилей", - сказал Синегубов.

По его словам, сейчас проходят судебно-медицинские экспертизы, чтобы идентифицировать погибших в результате расстрела колонны и установить причину их смерти.

Синегубов также сообщил, что по имеющимся данным, перевозчик, организовавший выезд колонны, также расстрелян.

"Этого перевозчика, по нашим данным, расстреляли на следующий день. Это был или самосуд родственников погибших людей, или россиян, поскольку та часть Купянска на тот момент еще была оккупирована", - сказал Синегубов.

Как сообщала "Страна", 1 октября вблизи с.Куриловка, в т.н. серой зоне между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области была найдена расстрелянная эвакуационная колонна из гражданских машин. В результате обстрела погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. Его расследует СБУ под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.