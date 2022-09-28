СБУ и Генпрокуратура заявляют, что идентифицировали еще пятерых российских омоновцев, которые расстреливали эвакуационные колонны мирных граждан, бежавших из оккупированного Гостомеля в Киев.

Под российский огонь попали 10 гражданских автомобилей, погибли пять человек, еще шестеро получили тяжелые ранения.

По данным следствия, к совершению преступления причастны подразделения сводного отряда Росгвардии из Кемерово и Новокузнецка, а также краснодарский ОМОН.

Заявляется, что находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской в Гостомеле, россияне более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться.

Установлены данные командиров, которые отдавали такой приказ, и идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны.

Им сообщено о подозрении.

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