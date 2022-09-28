После 24 февраля Украину покинули 1,2 млн граждан. В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины прогнозируют, что в случае затягивания войны из страны может уехать еще до пяти миллионов граждан.

Данные озвучила директор Института Элла Либанова.

"С 24 февраля по 19 сентября из Украины выехали около 8,4 млн человек. Въехали за это время – 7,2 млн. В настоящее время за границей находятся 1,2 млн человек из Украины. Весомую часть из них, кроме женщин с детьми, составляют малое пограничное движение, командировки, отпуска, выезд иностранцев в первые дни войны, пересечение границ с целью льготного ввоза автомобилей и т.д." , - сказала Либанова.

Существует риск, что после отмены военного положения за границу начнут массово выезжать мужчины, вслед за женщинами и детьми.

"В мире идет жесткая конкуренция за трудовые ресурсы. Европа стареет сильнее Украины и компенсирует это старение эмигрантами. Выехавшие украинцы хорошо образованы, значительную их часть составляют дети школьного и студенческого возраста. Следовательно, если эта волна эмигрантов пробудет в Европе больше года, есть риск, что большинство не вернется домой" , - говорит директор Института.

Ранее в ООН озвучили цифры, что с начала войны из Украины выехали более одиннадцати миллионов человек, а вернулось около пяти миллионов.

Также есть еще около 7 миллионов внутренних переселенцев внутри Украины.

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