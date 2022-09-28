В сети появилось видео задержания украинской беженки Софии Каркадым. Девушка, по данным британские СМИ, пыталась вломиться в дом бывшего сожителя-британца с криками "Тони, я люблю тебя!".

Напомним, по ее словам, она "разбита горем". После расставания у нее нет ни дома, ни денег. София сообщила, что бывший партнер Тони Гарнетт выставил ее из дома.

Ранее полиция пригрозила украинке предъявлением обвинения, если она снова приблизится к дому бывшего любовника.

В первый раз полиция приехала после того, как София после ссоры с Тони воткнула нож в стену. Второй раз ее задержали после звонка в полицию соседей, которые увидели, как девушка стучит в дверь коттеджа, где раньше жила с британцем.

Напомним, что нашумевшая история любви британского охранника и украинской беженки завершилась скандалом спустя четыре месяца. Британец заявил, что его избранница много пила, после чего становилась "злой и агрессивной". Он сказал, что их отношения были ошибкой.

При этом супруга Тони Гарнетта заявила, что не примет его "и через миллион лет".

Ранее украинское издание "Порадница" писало, что София Каркадым якобы занималась мелким мошенничеством в Украине - брала писать курсовые работы и исчезала с предоплатой.