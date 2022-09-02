Спустя полгода войны с Россией внутренними переселенцами стали 6,9 миллионов украинцев. Об этом свидетельствуют данные Международной организации по миграции (МОМ) на 23 августа.



"Большинство из более 300 тысяч новых перемещений, начиная с июля, имело место на юге и востоке страны", - отмечают в организации.



При этом почти половина переселенцев (44%) трудоспособного возраста не получают дохода. Только одна треть опрошенных указала зарплату как основной источник дохода после перемещения, а 24% отметили, что полагаются на государственную поддержку. Как следствие, большинство перемещенных домохозяйств приняли такие меры, как сокращение расходов (70%), включая расходы на продовольствие, а треть взяла ссуду.



МОМ выражает обеспокоенность условиями проживания переселенцев с приближением осени и зимы. 22% перемещенных лиц среди опрошенных отметили, что их жилье не пригодно к зиме. Более трети опрошенных не имеют возможности переехать в приемлемое жилье, преимущественно из-за нехватки средств. 30% ВПЛ, которые нашли убежище в селах (в общей сложности около 2 млн человек), не имеют доступа к медицинским услугам.



Кроме того сообщается, что в денежной помощи нуждаются около 60% переселенцев, вернувшихся лиц, а также оставшихся возле своих домов. О потребности в лекарствах, ремонтных и строительных материалах, прежде всего, сообщает вернувшееся неперемещенное население (по 7%).

Как писала "Страна", некоторых переселенцев разместят в украинских школах и вузах.

Также стало известно, что переселенцы, которые не получили помощь от "Дии", смогут подать заявку повторно.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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