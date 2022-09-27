По данным ООН, за семь месяцев войны в Украине погибли около 6 тыс. человек, еще почти 9 тыс. получили ранения. Это только задокументированные случаи, а реальные цифры могут быть значительно выше.

Об этом сообщила на пресс-конференции глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер, передает Интерфакс-Украина.

Среди погибших - 382 ребенка.

Сообщается, что большинство людей погибли из-за российских обстрелов из различных видов тяжелых вооружений, однако зафиксированы и случаи намеренной казни гражданских российскими военными в 30 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

"В некоторых случаях они расстреливали гражданских, когда те убегали на своих машинах, переходили дорогу пешком или собирали базовые продукты питания, иногда это делали снайперы. В других случаях убийства равнялись суммарным казням", - заявила Богнер.

Также за полгода задокументировано 407 случаев (359 мужчин, 47 женщин и один мальчик) насильственных исчезновений и произвольных задержаний гражданских лиц на оккупированных территориях. 18 жертв (одна женщина и 17 мужчин) впоследствии были найдены мертвыми.

Большинство похищенных были государственными служащими, правозащитниками, активистами или журналистами и рассказывают, что во время плена их пытали и применяли жестокое обращение.

Также ММПЧУ зафиксировала 31 случай насильственного задержания людей украинскими правоохранителями по подозрению в поддержке РФ. Было получено 34 таких жалобы на жестокое обращение.

Также было зафиксировано 9 случаев изнасилований (8 женщин и 1 девочки), 15 случаев сексуального насилия относительно мужчин и 11 случаев принуждения к публичному раздеванию, как женщин, так и мужчин.

"30 случаев были совершены российскими Вооруженными силами, 2 случая - силами безопасности Украины, 11 случаев - гражданскими лицами или членами подразделений территориальной обороны Украины", - сказала Богнер, добавив, что с момента завершения отчетного периода правозащитники подтвердили еще 13 случаев сексуального насилия.

Доклад охватывает период с 1 февраля до 31 июля 2022 года.

Напомним, что, по последним данным, в Украине уже почти 7 миллионов внутренних переселенцев.