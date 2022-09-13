В Изюме во время оккупации погибли более тысячи мирных жителей.

Об этом заявил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельников на брифинге.

По его словам, еще больше людей пострадали, так как не смогли получить медицинскую помощь.

Также в городе уничтожено около 80% зданий, которые теперь не подлежат восстановлению.

Ранее мэр Изюма Валерий Марченко сообщил, что в городе готовятся фильтрационные мероприятия.

"Будут выискивать коллаборантов. Это займет еще где-то 10 дней. После этого в город смогут возвращаться выехавшие жители", - заявил мэр.

Также мы публиковали видео с центральной площади Изюма, записанное украинским военным.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

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