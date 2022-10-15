Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что российская армия может возобновить наступление на Киев. Но для того, чтобы его организовать, понадобится не менее двух-трех месяцев.

"Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени - два-три месяца", – сказал Наев.

При этом он допускает участие в войне и Беларуси, "если получит команду от России".

Напомним, ранее Наев говорил, что шансы наступления РФ на Киев есть, потому что "Путин никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства.

Ранее мы писали, что, по словам Сергея Наева, Беларусь держит у границ Украины до семи батальонно-тактических групп.

При этом Наев заявил, что не знает, мобилизован ли его родной брат в Крыму.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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