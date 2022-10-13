Командующий Объединенными силами ВСУ Наев заявил, что не знает, мобилизован ли его родной брат в Крыму
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не знает и не интересуется, мобилизован ли его родной брат в Крыму.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Наев подтвердил, что его брат остается в Крыму, но сказал, что давно с ним не общается.
"Я с братом не общаюсь абсолютно. После того, как мы работали в районе проведения Операции объединенных сил, с моей стороны были определенные ему поданы сигналы, и ситуация сложилась так, что в настоящее время общения нет", - сказал он.
Наев добавил, что не интересуется, попал ли его брат под мобилизацию, объявленную Россией.
"Абсолютно неизвестно и я даже этим не интересуюсь. Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", - сказал командующий ОС.
Напомним, у Наева в Крыму живет родной брат, который, по данным СМИ, работает в "Почте России".
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