Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев не знает и не интересуется, мобилизован ли его родной брат в Крыму.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Наев подтвердил, что его брат остается в Крыму, но сказал, что давно с ним не общается.

"Я с братом не общаюсь абсолютно. После того, как мы работали в районе проведения Операции объединенных сил, с моей стороны были определенные ему поданы сигналы, и ситуация сложилась так, что в настоящее время общения нет", - сказал он.

Наев добавил, что не интересуется, попал ли его брат под мобилизацию, объявленную Россией.

"Абсолютно неизвестно и я даже этим не интересуюсь. Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", - сказал командующий ОС.

Напомним, у Наева в Крыму живет родной брат, который, по данным СМИ, работает в "Почте России".

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