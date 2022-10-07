В Администрации президента РФ Владимира Путина не одобрили инициативу регионов, таких как Нижний Новгород и Санкт-Петербург, относительно отмены новогодних мероприятий из-за войны и мобилизации.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на свой источник в Администрации Путина.

В Кремле считают данную идею "преждевременной и непроработанной".

Напомним, в больших российских городах начали отменять новогодние гулянья на фоне объявленной Путиным в конце сентября частичной мобилизации граждан. На данный момент известно о таких решениях в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

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