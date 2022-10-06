В России начали рассылать по электронной почте под видом повесток от военкоматов вредоносные программы, которые используются для шпионажа, кражи документов и других файлов.

Об этом сообщает "Лаборатория Касперского".

"В сообщениях говорится, что в связи с неполучением повестки с указанным номером человека призывают срочно явиться в назначенное место и время", - говорится в сообщении.

Подробная информация якобы указана в повестке в формате PDF, которую мошенники прикрепляют к электронному письму в виде ссылке для скачивания.

"Письмо тщательно подготовлено и выглядит правдоподобно: содержит ссылки на статьи УК РФ, геральдику и стилистику соответствующего ведомства. В тексте злоумышленники угрожали возможными штрафами и уголовной ответственностью", - пишут в "Лаборатории Касперского"

Если открыть вредоносный файл, то он для видимости скачает и отобразит в браузере PDF-документ, имитирующий отсканированную повестку, но параллельно создаст файл AnalysisLinkManager.exe во временной папке и запустит его.

"Используемое вредоносное ПО и техники имеют множество сходств с активностью группы XDSpy. Цели XDSpy — шпионаж, кража документов и других файлов, а также данных для доступа к корпоративным почтовым ящикам", - сообщают в "Лаборатории Касперского".

По законодательству РФ военкоматы могут вручать повестки только лично в руки.

Напомним, задержанным в Москве на акции протеста против мобилизации вручили повестки в военкомат.

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