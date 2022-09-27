Появились подробности инцидента в Иркутской области, где 25-летний мужчина открыл стрельбу и тяжело ранил военкома в местном военкомате.

Мать задержанного Руслана Зинина рассказала СМИ, что ее сын приходил в военкомат дважды за день. Сначала утром он пытался выяснить, почему повестку получил его лучший друг, который даже не служил в армии.

В ответ военком, по словам очевидцев, обматерил Зинина, заявив "сейчас доп@дишься, сам вместо друга своего поедешь!"

И тогда Зинин вернулся в комиссариат с ружьем. Во время выступления военкома перед призывниками Зинин потребовал чтобы все вышли и перед выстрелом сказал "Сейчас все домой поедем", говорят очевидцы.

Мать Зинина говорит, что о стрельбе узнала из новостей, но о том, что сын ушел в военкомат, он сообщил ей еще утром.

"Сын жил последнее время у бабушки. Утром он ей сказал, что пошел в военкомат добровольцем. И пропал, – рассказала мать. – Мы ему звонили ближе к обеду, он не брал трубку. О том, что стрелял, узнала из новостей. Я в шоке".

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