Появилось видео стрелка, который открыл огонь по военкому в Иркутске, снятое оперативниками после его задержания.

Как оказалось, стрелок - 25-летний местный безработный Руслан Зинин.

Также публикуют фото оружия, с которым он пришел в военкомат.

Как сообщалось, инцидент произошел в военкомате города Усть-Илимска. По предварительным данным, был ранен начальник призывной комиссии. Стрелок задержан.

В российских пабликах появилось видео, на котором видно, как мужчина с оружием в актовом зале производит выстрел и выкрикивает: "Всем лежать! Всем на пол!" Присутствующие - разбегаются. После этого на кадрах видно, как в машину скорой помощи на носилках поднимают раненого.

Также вчера мы публиковали видео, как в Дагестане на митинге против мобилизации открыли огонь из автоматов. Протесты в регионе идут уже не первый день.

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