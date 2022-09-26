В Иркутской области России неизвестный открыл огонь в военкомате города Усть-Илимска.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, был ранен начальник призывной комиссии. Стрелок задержан.

В российских пабликах появилось видео, на котором видно, как мужчина с оружием в актовом зале производит выстрел и выкрикивает: "Всем лежать! Всем на пол!" Присутствующие - разбегаются. После этого на кадрах видно, как в машину скорой помощи на носилках поднимают раненого.

Напомним, что в России развернули частичную мобилизацию. 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации".

В британской разведке считают, что из-за организационных трудностей российские новобранцы могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.

По данным СМИ, после объявления мобилизации из России за несколько дней выехали более 260 тысяч мужчин.

При этом в России возобновились протесты против мобилизации. Уже есть задержания протестующих. Они прошли в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите и Хабаровске. Большинство задержанных – молодые парни и девушки.