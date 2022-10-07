В больших российских городах начали отменять новогодние гулянья на фоне объявленной в конце сентября частичной мобилизации граждан. На данный момент известно о таких решениях в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Так, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что на Новый год и Рождество будут отменены массовые гулянья, концерты и салюты.

А мэр Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале написал, что сэкономленные благодаря отмене рождественских мероприятий средства пойдут на снаряжение и оснащение для мобилизованных.

"На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце. Но новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские ёлки в городском календаре сохраним. Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", - сказано в посте Беглова.

Напомним, президент ФР Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России в своем телеобращении 21 сентября.

Через неделю он признал, что с мобилизацией есть крупные проблемы.