Российские СМИ сообщают противоречивую информацию о внуке известной певицы Аллы Пугачевой, которая после проверок в РФ выехала за границу вместе с детьми. "Пятый канал" со ссылкой на источник, близкий к Московскому Губернскому театру, сообщил, что Пресняков мобилизован прямо с репетиции.

Но позже Губернский театр эту информацию опроверг. Там заявили, что "сегодня никаких репетиций не было. А Пресняков последний раз играл в спектакле 22 сентября".

Напомним, Никите Преснякову 31 год, он родился в 1991 году в Лондоне, его родители - артистка Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков-младший.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России, где ее проверяют на предмет "дискредитации российской армии" из-за поста, где она просит признать себя иноагентом. Этот пост Пугачева опубликовала после того как в список иноагентов попал ее муж Максим Галкин.

Также СМИ сообщали, что Алла Пугачева и Максим Галкин решили после отъезда из РФ продать свой легендарный замок в Подмосковье. Этот замок находится в центре подмосковной деревни Грязь. Площадь особняка - 2300 квадратных метров. Он расположен на участке в один гектар. В шестиэтажном замке 20 комнат.