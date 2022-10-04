Российская певица Алла Пугачева опубликовала свой первый пост в Instagram после отъезда из России в конце сентября.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала Пугачева.

Как писала "Страна", недавно Аллу Пугачеву проверяли на предмет "дискредитации российской армии" из-за поста, где она просила признать себя иноагентом.

Этот пост Пугачева опубликовала 18 сентября после того, как в список иноагентов попал ее муж Максим Галкин. Пугачева заявила, что солидарна с Галкиным - "честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", который желает своей стране "мирной жизни, свободы слова" и "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова Пугачевой, заявив, что они не касаются Кремля.

Также СМИ сообщали, что Пугачева и Галкин решили после отъезда из РФ продать свой легендарный замок в Подмосковье.