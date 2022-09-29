Российская певица Алла Пугачева, которую в РФ начали проверять после резонансного поста с просьбой признать ее иноагентом, снова покинула Россию. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, сама певица этого не комментировала.

Сообщается, что она выехала вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачеву проверяют на предмет "дискредитации российской армии" из-за поста, где она просит признать себя иноагентом.

Этот пост Пугачева опубликовала 18 сентября после того, как в список иноагентов попал ее муж Максим Галкин. Пугачева заявила, что солидарна с Галкиным - "честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", который желает своей стране "мирной жизни, свободы слова" и "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова Пугачевой, заявив, что они не касаются Кремля.

Напомним, 27 августа Алла Пугачева после длительного пребывания за границей вернулась в Россию. До этого полгода семья артистки провела сначала в Израиле, а потом в Латвии.