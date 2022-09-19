В Кремле отказались комментировать заявление Аллы Пугачевой, в котором она призвала признать ее "иностранным агентом".

Об этом пишут российские СМИ.

"Кремль не комментирует пост в соцсетях Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в опубликованном вчера посте Алла Пугачева попросила зачислить ее в число "иностранных агентов", после того как в этот список попал ее муж Максим Галкин.

После этого заявления Примадонны в российской музыкальной тусовке началась война. Пугачеву раскритиковал рэпер Тимати. "Поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах это настоящее достоинство и патриотизм!", - с иронией написал Тимати.

17 сентября муж Пугачевой пародист Максим Галкин попал в список иноагентов в России. На своей странице в Instagram Галкин прокомментировал ситуацию и добавил, что он занимается юмором, а не политикой. А повод такого решения Министерства юстиции РФ Галкин назвал "надуманным".