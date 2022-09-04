Легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева отреагировала на оскорбление режиссера Никиты Михалкова, который, комментируя возвращение певицы в Россию, назвал ее "крысой".

"Интересно, на что они рассчитывали, вернувшись в Россию (я про крыс, которые сразу предали свою Родину)?" - сказал Михалков.

В ответ Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram отрывок из фильма Михалкова "Раба любви" (1975), а именно - эпизод, где главная героиня Ольга Вознесенская в исполнении актрисы Елены Соловей говорит белым казакам, которые гонятся за ней: "Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты!".

"Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же делся прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" - написала певица в комментарии под видео.

Напомним, Алла Пугачева после длительного пребывания за границей вернулась в Россию. При этом - без своего мужа Максима Галкина, активно симпатизирующего Украине, у которого на начало сентября были запланированы гастроли в Австралии.

Сама Пугачева на тему войны в Украине никогда публично не высказывалась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Ранее мы писали, что в конце мая Алла Пугачева опубликовала видео из Израиля, обвинив хейтеров из России в тупости.

Также "Страна" сообщала, что на концерте в Варшаве Максим Галкин выступил в костюме цветов украинского флага.