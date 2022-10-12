В Южной Корее в последние дни наблюдается наплыв российских яхт с россиянами на борту, которые пытались избежать мобилизации.

По данным Службы береговой охраны Республики Корея, за период с 1 по 5 октября их суда обнаружили пять российских яхт, которые вошли в территориальные воды Кореи. На каждой из них было по несколько человек.

Четыре яхты в итоге зашли в порты Южной Кореи на восточном побережье — Пусан, Пхохан и Сокчхо.

На борту судов находилось в общей сложности 23 человека — в первую очередь молодые мужчины в возрасте от 20 до 39 лет, а также несколько женщин.

Все они выразили желание сойти на южнокорейский берег. Однако после рассмотрения заявления власти РК почти всем отказали, сославшись на "неопределенность цели визита" и "недостаточность документов, подтверждающих необходимость пребывания в Корее", сделав исключение лишь для двоих людей, которые ранее уже приезжали в Южную Корею.

В Сеуле обеспокоены, что их страна может стать перевалочным пунктом для желающих избежать частичной мобилизации в РФ.

Ранее в Кремле назвали "уткой" информацию о том, что с начала мобилизации РФ покинули 700 тысяч человек.

А советник ОПУ Алексей Арестович заявил об огромных проблемах со снабжением и вооружением почти ста тысяч мобилизованных россиян.