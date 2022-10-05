В карельском селе Шёлтозеро (РФ) не смогли никого мобилизовать, потому что мужчины просто ушли в леса за клюквой.

Об этом сообщает издание Baza в своем телеграм-канеле.

По его информации, в конце сентября в карельском селе Шёлтозеро военкомы начали обходить дома и раздавать повестки. Чтобы никого не упустить, местная администрация даже принялась обзванивать призывников и оповещать их через соцсети, требуя явиться на мобилизацию. Однако в итоге на неё никто не пришёл: оказалось, что мужчины вместо этого отправились в леса.

По данным Baza , администрация Шёлтозера формально связывает такой казус с сезоном сбора клюквы. Чиновники утверждают, что как раз в это время жители уходят за ягодами в заброшенные деревни и охотничьи домики где-то в лесах. При этом администрация не знает, где именно сейчас находятся мужчины.

Ранее "Страна" сообщала, что почти за две недели после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России страну покинули примерно 700 тысяч человек. Причем 200 тысяч из них уехали в Казахстан.

Также мы писали, что российский рэпер Walkie (гражданское имя - Иван Петунин) покончил жизнь самоубийством в знак протеста против мобилизации.