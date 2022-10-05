Правительство Украины существенно сократило перечень причин, по которым гражданам можно не являться в военкоматы во время мобилизации.

Решение было утверждено правительством №1108 от 30 сентября.

Так, по решению Кабмина уважительными причинами неприбытия или опоздания военнообязанного либо резервиста для призыва на сборы в пункт в установленный срок признаются:

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другими близкими родственниками;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие.

Эти причины должны быть подтверждены соответствующими документами или справками.

Напомним, ранее в перечень уважительных причин входили влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и помешала своевременному прибытию, сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях или другое веское обстоятельство, которое не позволило призывнику вовремя прибыть в военкомат.

Между тем депутаты "Слуги народа" предлагают Верховной Раде расширить перечень лиц, освобожденных от мобилизации из-за потери на войне близких родственников.

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