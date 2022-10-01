Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

То есть, призывная кампания в Украине в октябре-декабре проводиться не будет.

Президент также отложил увольнение в запас военнослужащих на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Напомним, ранее мы писали, что право на демобилизацию получат украинские военные, у которых появится третий ребенок во время войны.

Кроме того, сообщалось, что вчера Зеленский сообщил об освобождении украинской армией Ямполя, который россияне взяли в апреле.

Также Зеленский призвал Раду принять закон о национализации всех российских активов и объявил о новых санкциях.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.