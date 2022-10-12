Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что в стране рассматривают возможность объявления частичной мобилизации "в случае возникновения угрозы безопасности страны".

Об этом сообщает молдавское PRO TV.

Он также заявил, что "целью такой мобилизации будет повышение способности вооруженных сил республики реагировать на угрозы".

Также Носатый сказал, что Молдове придется закрыть свое воздушное пространство из-за пуска российских ракет по Украине.

Напомним, на днях Молдова заявила, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны. Пролеты трех ракет были зафиксированы с 8:33 до 9:02 10 октября.

Также сообщалось, что Украина из-за повреждения критической инфраструктуры закрывает 4 таможенных поста на границе с Молдовой.

Вместе с тем, ранее в Молдове пригрозили лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в войне против Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

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