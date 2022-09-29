Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября частичная мобилизация в России вызвала тревогу, страх или ужас у 47% россиян.

Такие результаты показал опрос социологического центра "Левада", признанного в РФ иноагентом.

У 23% новость о мобилизации вызвала шок. И у тех же 23% она вызвала "гордость за Россию".

13% в связи с мобилизацией испытали гнев и возмущение. 9% остались равнодушными к этой новости.

При этом наибольшую тревогу и шок мобилизация вызвала у более молодых людей.

Кроме того, две трети опрошенных опасаются, что из-за боевых действий в Украине будет объявлена всеобщая мобилизация в России: определенно опасаются 36%, скорее - 30%. В феврале, сразу после объявления о начале "спецоперации", такие опасения высказывали 28% респондентов, то есть в два раза меньше.

Общероссийский опрос "Левада-центра" проводился 22-28 сентября. В нем поучаствовал 1631 человек в возрасте старше 18 лет.

Как писала "Страна", тот же опрос показал, что на фоне объявления в России частичной мобилизации снизился уровень одобрения основных институтов российской власти. Также уменьшилась уверенность в том, что дела в стране идут в правильном направлении.

Также мы сообщали, что мобилизация вызвала протесты во многих регионах РФ.