Генштаб ВСУ озвучил потери россиян в войне против Украины на 15 октября

Потери противника увеличиваются. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 15 октября.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • Личный состав - 64 700 человек (+400 за сутки);
  • Танки ‒ 2 424 (+3);
  • Боевые бронированные машины ‒ 5 179 (+7);
  • Артиллерийские системы – 1582 (+16);
  • РСЗО – 365 (+3);
  • Средства ПВО ‒ 186;
  • Самолеты - 268;
  • Вертолеты – 242 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11);
  • Крылатые ракеты ‒ 316;
  • Корабли /катера ‒ 16;
  • Автомобильная техника и автоцистерны – 3951 (+7);
  • Специальная техника ‒ 142.

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