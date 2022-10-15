Генштаб ВСУ озвучил потери россиян в войне против Украины на 15 октября

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 15 октября.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 64 700 человек (+400 за сутки);

Танки ‒ 2 424 (+3);

Боевые бронированные машины ‒ 5 179 (+7);

Артиллерийские системы – 1582 (+16);

РСЗО – 365 (+3);

Средства ПВО ‒ 186;

Самолеты - 268;

Вертолеты – 242 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11);

Крылатые ракеты ‒ 316;

Корабли /катера ‒ 16;

Автомобильная техника и автоцистерны – 3951 (+7);

Специальная техника ‒ 142.

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