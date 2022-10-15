Генштаб ВСУ озвучил потери россиян в войне против Украины на 15 октября
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 15 октября.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- Личный состав - 64 700 человек (+400 за сутки);
- Танки ‒ 2 424 (+3);
- Боевые бронированные машины ‒ 5 179 (+7);
- Артиллерийские системы – 1582 (+16);
- РСЗО – 365 (+3);
- Средства ПВО ‒ 186;
- Самолеты - 268;
- Вертолеты – 242 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11);
- Крылатые ракеты ‒ 316;
- Корабли /катера ‒ 16;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 3951 (+7);
- Специальная техника ‒ 142.
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