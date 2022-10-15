Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) опубликовал сводку о ситуации на фронте на утро 15 октября.

Сводка обнародована в Фейсбуке.

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

За сутки ВСУ сбили шесть из девяти иранских беспилотников. Они атаковали Очаков и Днепропетровскую область. Украинские силы отбили ряд атак противника в Донецкой области.

А именно - в районах Берестового, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Спорного, Опытного, Иванграда, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Белогоровки, а также села Терны под Лиманом.

Последний случай подтверждает ранее проходившую информацию российских контратаках на село Терны (сообщалось что оно захвачено но официально этого никто не подтверждал). Ранее село было освобождено ВСУ.

А вот бои за Торское, о которых вчера сообщали волонтёры, в сводках генштаба не упоминаются (это также район к востоку от Лимана).

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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