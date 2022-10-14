В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 14 октября. Сообщается, что российские войска обстреливали Запорожье и Очаков, а армия Украины уничтожила военную технику врага под Луганском.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

В течение текущих суток россияне нанесли ракетные и авиаудары по населенным пунктам Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков.

Всего они нанесли нанесли три ракетных и 10 авиационных ударов, совершили до десяти обстрелов из РСЗО.

2. В районе ж/д станции в Антраците Луганской области ВСУ уничтожили большое количество вооружения и военной техники россиян, транспортировавшуюся железнодорожным транспортом.

В течение текущих суток авиация ВСУ нанесла 13 ударов.

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