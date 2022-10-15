Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 15 октября, в котором рассказал о десятках тысяч убитых военных российской армии и призвал на русском языке россиян сдаваться в плен.

"Общие потери врага только убитыми уже приближаются к шестидесяти пяти тысячам. Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность. И по тому, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и сто тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься", - заявил Зеленский.

Он сообщил, что в Изюме восстановили газоснабжение для первых 500 семей. Работы ведутся на всей деоккупированной Харьковщине.

Также заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе, особенно на Бахмутском направлении.

"Продолжаются активные действия на разных участках фронта, очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях, самая сложная - Бахмутское направление. Как и в предыдущие дни, держим позиции", - заявил президент.

В конце видео он снова обратился на русском языке к гражданам РФ и призвал сдаваться в плен.

Напомним, бои, по данным российских и западных источников, идут уже близ южных окраин Бахмута. Также на город РФ наступает с востока и северо-востока.

Кроме того, противник пошел в контрнаступление со стороны Кременной и пытается снова захватить населенные пункты к востоку от Лимана.

Ранее мы писали, что в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области на Суханово, Дудчаны и Мыловое. Это направление вдоль Каховского водохранилища на Берислав и Новую Каховку.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Генштаба ВСУ, РФ перекинула под Запорожье солдат, частично одетых в гражданскую одежду.