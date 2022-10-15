Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Россия сейчас получает "драгоценный опыт", воюя с украинской армией, обученной и оснащенной по стандартам НАТО, а если закончить войну переговорами, то РФ "станет сильнее".

Об этом она сказала в интервью журналу Newsweek.

"Эта война дает Российской Федерации, российской армии драгоценный опыт боевых действий, в основном, с натовской армией, которая уже воспитана по натовским стандартам, натовским командным цепям, оснащена новейшей натовской техникой", - заявила Стефанишина.

"Поверьте, их службы накапливают информацию и данные, которые они получают", - сказала вице-премьер.

Кроме того, по ее мнению, если закончить войну с Россией сейчас переговорами, то с накопленным военным опытом Россия "станет сильнее".

Поэтому, считает Стефанишина, войну следует вести до тех пор, пока не станет ясно, что следующей войны РФ не начнет.

На вопрос, означает ли это, что Украина откажется от мира, пока Россия все еще представляет какую-либо военную угрозу, Стефанишина ответила: "да".

Напомним, что официально декларируемая цель Киева в этой войне - освобождение своих территорий в международно-признанных границах 1991 года.

В то же время секретарь СНБО Данилов ранее намекал, что на границе с Россией украинские войска могут и не остановиться.