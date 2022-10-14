Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Владимира Зеленского с повешенным советскими властями лидером Венгерской революции 1956 года Имре Надем и призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной.

Об этом он заявил в своем выступлении на радио Kossuth Radio.

Орбан также сказал, что венграм не нужно рассказывать, как это - воевать с россиянами, потому что Венгрия увидела жестокость советской армии во время подавленной революции 1956 года.

"Нашего Зеленского, тогдашнего премьер-министра Венгрии, потом казнили. Поэтому мы знаем, что такое жестокость и война", - сказал Орбан.

Он имел в виду Имре Надя, венгерского премьера в октябре-ноябре 1956 года, который был коммунистом, но объявил о нейтралитете и выходе страны из Варшавского договора. Имре Надя повесили за "государственную измену" в 1958 году.

Завершая аналогию, во время выступления Орбан заявил, что венгры не ставили своей целью победить Советский Союз в войне, а стремились к свободе и мирным переговорам.

"Мы начали революцию и борьбу за свободу, чтобы вынудить прекратить огонь и начать мирные переговоры", - отметил он.

Напомним, ранее за мирные переговоры выступила Франция. В интервью французскому телеканалу, Макрон высказал свое мнение о том, что в интересах Москвы и Киева вернуться к переговорам о мире.

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