Украина работает со странами-соседями Ирана, чтобы остановить "все имеющиеся логистические коридоры" поставок оружия из Ирана в Россию.

Об этом написал нардеп и член украинской переговорной группы Давид Арахамия в своем телеграм-канале.

"Что касается Ирана, то мы работаем по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все имеющиеся логистические коридоры", - заявил он.

Напомним, вчера Израиль начал реагировать на слухи о поставках иранских ракет в Россию.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай предложил своему правительству начать оказывать военную помощь Украине - сравнимую с помощью от США или НАТО и заявил, что "больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте".

Ранее Институт изучения войны (США) сообщал, что РФ договорилась с Ираном о поставках новых дронов с большими боезарядом и дальностью.

Также Белый дом признался в агрессивных шагах по поддержке протестов в Иране.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.