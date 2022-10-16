Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Россия подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2".

Об этом активно заговорили вчера - в российских и украинских телеграм-каналах появились сообщения со ссылкой на неназванные иранские источники. Пока никаких подтверждений этой сделки нет, нет и конкретики по количеству беспилотников, якобы купленных Россией. Но в тему прошла информация о прибытии в московский аэропорт Внуково транспортного самолета из Тегерана.

ISW также напоминает, что в сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана генерал Киомарс Хейдари заявлял, что беспилотники "Араш-2" обладают большим боезарядом, чем "Шахед-136", а также большей дальностью и могут атаковать с баз в Иране такие города в Израиле, как Тель-Авив и Хайфа. Но американские эксперты сомневаются, что российские силы смогут использовать "Араш-2" с большей эффективностью, чем "Шахед-136".

Также отметим, что накануне СМИ написали, что якобы Иран намерен поставлять в РФ не только дроны, но и баллистические ракеты. Сам Тегеран продолжает отрицать поставку даже беспилотников.

При этом NYT сообщает, что Израиль предоставляет Украине данные своей разведки по иранским беспилотникам, которые применяет РФ.

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