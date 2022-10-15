В московский аэропорт Внуково из Тегерана сегодня прилетел тяжелый транспортный самолет Ил-76 иранской авиакомпании Pouya Air, который мог доставить партию беспилотников.

О прибытии самолета сообщается на портале Flight Radar.

О том, что доставил борт, никаких достоверных сообщений нет. На российских военных Telegram-каналах говорят о "большой партии цветов", явно подразумевая очередную партию иранских дронов (российское название - "Герань").

Предыдущий визит в Москву тяжелого транспортника из Тегерана содержал, по слухам, именно такой груз.

Отмечается, что авиакомпания Pouya Air аффилирована с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) - военно-политического формирования, служащего одним из столпов иранского режима.

Напомним, российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе "Shahed-136" преимущественно для ударов по зданиям и инфраструктурным объектам. Для атак военных позиций они малоэффективны, рассказали в ВСУ.

Ранее мы писали, что россияне завезли в Крым и Херсонскую область иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе.