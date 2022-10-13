В Государственном бюро расследований (ГБР) допускают, что самолет в районе пгт Турбов под Винницей, из которого успешно катапультировался украинский летчик, мог упасть из-за попадания в него обломков беспилотника "Shahed-136".

Об этом ГБР пишет в Telegram.

Ведомство заявило, что военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских беспилотников.

Ему удалось сбить пять дронов-камикадзе "Shahed-136".

Во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину, и пилот направил истребитель МиГ-29 в поле во избежание масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, украинская ПВО сбила за день 13 октября восемь иранских БПЛА.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.