Обломки вражеского беспилотника. В ГБР назвали причину падения украинского истребителя под Винницей
В Государственном бюро расследований (ГБР) допускают, что самолет в районе пгт Турбов под Винницей, из которого успешно катапультировался украинский летчик, мог упасть из-за попадания в него обломков беспилотника "Shahed-136".
Об этом ГБР пишет в Telegram.
Ведомство заявило, что военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских беспилотников.
Ему удалось сбить пять дронов-камикадзе "Shahed-136".
Во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину, и пилот направил истребитель МиГ-29 в поле во избежание масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения.
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