Британская разведка сообщает, что массированные удары РФ по Украине 10 октября привели к уменьшению у нее ракет большой дальности.

Сводку разведки в Twitter публикует Минобороны Британии.

"Это значит, что способность россиян в будущем поражать то количество целей, которые они хотят, будет ограничена", - уверены в Лондоне.

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить современные боеприпасы с такими темпами их расходования", - считают в разведке Британии.

Напомним, что Россия поразила ракетными ударами около трети энергетической инфраструктуры Украины 10 октября.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько ракет еще осталось у России.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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