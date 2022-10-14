Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация в РФ подходит к завершению. Об этом он сказал на пресс-конференции в Астане 14 октября, ее транслировали российские СМИ.

"Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек. Думаю за две недели все мобилизационные мероприятия будут завершены. Линия соприкосновения с Украиной 1,1 тысяч км, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию", - заявил он.

Также Путин добавил, что из 222 тысячи мобилизованных 33 тысячи уже находится в подразделениях, а 16 тысяч выполняют задачи на фронте.

"Первичная подготовка мобилизованных занимает 5-10 дней, затем - 5-15 дней в частях и дополнительное слаживание в войсках", - заявил Путин.

4 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что армию РФ в рамках частичной мобилизации уже пополнили 200 тысяч человек.

Напомним, в России в качестве "жеста доброй воли" дали отсрочку от мобилизации отцам с тремя несовершеннолетними детьми.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

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