В России отцы с тремя несовершеннолетними детьми получат отсрочку от частичной мобилизации.

Об этом сообщили в Госдуме РФ, пишут российские СМИ.

Ранее это правило распространялось только на отцов четырех детей.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал это "жестом доброй воли министерства обороны".

Кроме того, Картаполов уточнил, что новая норма закреплена в документах Минобороны для служебного пользования.

Также отдельной строкой идут отцы из семей с детьми-инвалидами. В таком случае тоже положена отсрочка, будь ребенок один или их несколько.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от частичной мобилизации предоставляется студентам, впервые учащимся по очной и очно-заочной формам обучения.

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