В российском городе Нижний Тагил заключили под стражу выходца из Украины по уголовному делу о предотвращенном теракте.

Об этом сообщает УФСБ по Свердловской области.

Что именно планировал совершить арестованный, в релизе не указано, однако, как уточняют российские медиа со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о подрыве военкомата.

Ранее мы писали, как в Иркутской области России неизвестный открыл огонь в военкомате города Усть-Илимска. По предварительным данным, был ранен начальник призывной комиссии. Стрелок задержан.

Напомним, что в России развернули частичную мобилизацию. 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации".

По данным СМИ, после объявления мобилизации из России за несколько дней выехали более 260 тысяч мужчин.

Тем временем война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.