Главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал в своем телеграм-канале схему нанесения Россией ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины по состоянию на 10:20-11:00 10 октября.

"Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136. Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины и наши зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов. В условиях такой интенсивности нанесение ударов одновременно по всем направлениям они продемонстрировали профессиональность и преданность делу", - написал Залужный.

Он добавил, что ВСУ вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которых к тому же недостаточное количество.

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