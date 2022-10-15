Киев частично закрыт антидроновым куполом, который защищает особо важные объекты. Но на полное его создание уйдет не менее двух лет.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник мэра столицы Юрий Зозуля.

"Полноценный купол, я думаю, это года два. Но фрагментарно этот купол уже работает в Киеве. Есть особо важные объекты, которые охраняются уже такими антидронными системами. И в принципе оно расписано как мобильная связь - по сотам. То есть берется особо важный объект, например, гидроэлектростанция. Дроны - они же не только контролируют периметр, мы знаем, что возможен удар той же самой ГЭС", - сказал советник мэра.

По его словам, большие территории в городе требуют наблюдения, и оно уже осуществляется, но пока дроны могут сбивать только стрелковым оружием.

"Ударные дроны не могут работать на перехват, но стрелковым оружием это уже достигается. Купол уже частично, фрагментарно существует в Киеве. Мы должны быть уверены, что каждый день в каком-то месте появляется элемент антидронной защиты", - сказал Зозуля.

По словам Зозули, финансирование строительства такой охранной системы требует больших вложений.

"Скорость развития строительства такой системы очень зависит о финансирования. Для создания антидронового купола нужны десятилетия, но думаю, что за два года мы управимся", - подытожил советник мэра.

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