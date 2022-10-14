Испания передала Украине 4 системы ПВО Hawk. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

Он отметил, что Испания "быстро среагировала" на запрос Украины.

Дальность поражения цели системы Hawk — до 50 км, высота цели — до 20 км.

Hawk был принят на вооружение в 1960 году и с того времени неоднократно подвергался модернизациям, которые не позволяли комплексу сильно устареть и поддерживали комплекс на уровне требований времени. В 1994 году в Армии США он был заменён на MIM-104 Patriot.

Ранее в Испании начали обучать украинских военных управлению системами ПВО "Aspide".

Также Испания отправила в Украину самолет с 300 кг медикаментов для раненных военных.

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