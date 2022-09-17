Испания отправила Украине 5 транспортных самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Это уже пятый рейс с оружием, переданным Украине Испанией за последние дни. На прошлой неделе совершено четыре таких рейса. Всего доставлено 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов.

Кроме того, Министерство обороны Испании отправило грузовик с медицинскими средствами и двадцать грузовиков с материалами и обмундированием для зимних условий. Это сделано по запросу Министерства обороны Украины, сделанному на недавнем саммите в Праге.

Как сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес своим коллегам из Европейского Союза на пражской министерской встрече, "все эти поставки являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени".

Как писала "Страна", испанская армия обучит украинских военных обращаться с танками.

Также министр обороны Испании заявляла, что война в Украине будет долгой, а РФ может снова попытаться атаковать Киев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.