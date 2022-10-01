Испания отправила военный медицинско-транспортный самолет с медикаментами для помощи Украине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Самолет C-295 в пятницу, 30 сентября, вылетел из Испании в направлении Польши. Там он заберет восемь раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию.

Также самолет транспортирует 300 кг медикаментов, следующих в Украину. На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты других сфер помощи.

Самолет перевозит 300 кг медицинского имущества, состоящего из индивидуальных боевых комплектов и респираторов. В Польше груз будет передан представителям Украины и послужит для увеличения возможностей ухода за ранеными в результате войны.

Ранее мы писали, что Испания отправила Украине 5 самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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