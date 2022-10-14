Немецкая система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, недавно прибывшая из Германии, уже работает на южном направлении Украины.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

"Это комплекс той модификации, которой в мире вообще еще нет. Германия поставляет его первым в Украину. Эта система уже работает в Вооруженных силах где-то там на южном направлении.

Ожидаем остальные системы, которые должна поставить нам Германия. И, скажем так, Германия уже сама должна быть заинтересована в том, чтобы нарастить свое производство установок, ракет", - заявил Игнат.

Напомним, на днях министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что три немецких системы ПВО IRIS-T будут поставлены в Украину в 2023 году.

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