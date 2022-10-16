США предпринимают ряд "агрессивных шагов", направленных на поддержку протестующих в Иране.

Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN в воскресенье, 16 октября.

"Мы предпринимаем ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. Прежде всего, мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства, которые применяют репрессии в отношении протестующих, организовывают их избиения и убийства", - сказал Салливан.

Напомним, в сентябре в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали. В полиции заявили, что ее отпустят "после перевоспитания", поскольку девушка нарушила правила о ношении хиджаба.

Через несколько дней девушка умерла в больнице. Родственники и правозащитники сообщили, что это произошло после избиения. В полиции настаивали на сердечном приступе. После этого в стране начались протесты, преимущественно среди курдов. По подсчетам правозащитников, погибли уже по меньшей мере 83 протестующих.

На днях к протестам в Иране, развернувшимся после смерти девушки курдского происхождения, задержанной полицией морали, присоединились и школьницы. Они массово снимали хиджабы, а в городе Кередж выгнали из школы работника системы образования, который возмутился отсутствием на них этого предмета одежды.

Ранее "Страна" рассказывала, что министерство культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран запретило женщинам сниматься в рекламе.