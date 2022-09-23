Ведущая CNN заявила, что президент Ирана Ибрахим Раиси во время визита в Нью-Йорк не пришел на интервью, так как она отказалась покрыть голову.

По словам журналистки, подготовка к беседе с политиком заняла несколько недель, а оборудование для съемок настраивалось восемь часов, однако иранский президент решил не приходить.

Вместо президента пришел его помощник и передал просьбу Раиси надеть журналистке платок в связи с периодом особых для мусульман месяцев календаря, упомянув о текущей ситуации в Иране.

"Через 40 минут после предполагаемого начала интервью пришел помощник. Президент, он сказал, предлагает, чтобы я надела платок… я сказала, что я не могу согласиться на это беспрецедентное и неожиданное условие… интервью не состоялось", - сообщила журналистка.

Это произошло на фоне протестов в Иране после смерти девушки, задержанной полицией нравов.

"Страна" писала, что в Иране разгораются протесты после смерти задержанной за неправильно надетый хиджаб девушки.

Между тем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".