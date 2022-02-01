Пока в Афганистане женщины протестуют против ношения хиджаба, в Киеве мусульманки отмечают Всемирный день хиджаба на центральной улице - Крещатике. Традиция чествовать хиджаб появилась 1 фефраля 2013 года.

О том, как прошел праздник, рассказало агентство "Укринформ".

1 февраля мусульманки в разных странах мира напоминают представителям других религий и убеждений, что хиджаб - это красивая и женственная одежда, а не угроза для общества. Они хотят показать, что носят хиджаб не по принуждению, по собственному выбору, и воспринимают его как символ достоинства, скромности и женственности.

"Мы надеваем хиджаб, ведь это наша обязанность. Кроме того, это уважение к старым традициям, а также стильный элемент одежды. Мы разрушаем стереотипы, сложившиеся в обществе в отношении мусульманок как угнетенных женщин. Мы себя показываем свободными, активными и делимся этой радостью", – рассказала журналисту одна из участниц акции Жанна Рандина.

Исламские активистки, принявшие участие в акции на Крещатике, раздавали прохожим женщинам розы, чтобы поднять настроение.

Всего мероприятия ко Всемирному дню хиджаба прошли в более чем 15 городах Украины.

Инициатором создания праздника стала мусульманка Назми Кхан. После переезда ее семьи из Бангладеша в США она не отказалась от своих религиозных убеждений, но столкнулась с непониманием. Тогда она решила рассказывать об истории хиджаба и основных мусульманских обычаях, чтобы развеять негативные стереотипы об исламе. Впоследствии это стало традицией.

Между тем в Европе с хиджабами активно борются. Ранее "Страна" сообщала, что в 2020 году президент Франции Эммануэль Макрон объявил кампанию защиты светских ценностей страны от исламского радикализма. В ее рамках запрещено внешнее проявление религиозной принадлежности, то есть и ношение хиджаба в том числе.

Также мы писали, что летом Верховный суд Европейского союза подтвердил законность запрета на ношение хиджабов на рабочем месте.